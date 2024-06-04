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茲韋列夫熬夜打5盤 撂倒魯內晉級法網8強

2024/6/4 10:06
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）德國網球名將茲韋列夫在法國公開賽男單16強的比賽從昨晚一路打到今天凌晨，苦戰5盤後擊敗丹麥選手魯內晉級，有機會連續第4年拚進這項紅土大滿貫賽事4強。

法新社報導，名列大會第4種子的茲韋列夫（Alexander Zverev）花了4小時11分鐘，終以4比6、6比1、5比7、7比6（7/2）、6比2擊敗魯內（Holger Rune），接下來將在8強賽與澳洲的德米瑙爾（Alex de Minaur）捉對廝殺。

茲韋列夫這場比賽4日凌晨1時40分才打完，是法網史上熬夜第2久的比賽，僅次於塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti）之間的第3輪大戰，當時兩人打到2日凌晨3時7分才分出勝負。

茲韋列夫成功於7年內第6度闖進法網男單8強後，將力拚連4年殺進法網4強。

他第3輪比賽同樣是鏖戰了5盤才擊敗荷蘭對手葛利克史普（Tallon Griekspoor）晉級。他今天賽後表示：「我過去3天打了8個半小時，我需要休息，需要盡一切可能為8強賽做好準備。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130604

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