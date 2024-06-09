沙拉蒙諾夫紀念賽 唐嘉鴻預賽小瑕疵仍排第1晉級

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（中央社記者黎建忠台北8日電）在斯洛維尼亞舉行的沙拉蒙諾夫體操紀念賽，台灣好手唐嘉鴻在男子單槓預賽，雖然出現一些小瑕疵，但仍以14.050分、預賽第1晉級決賽，預計仍會繼續挑戰6.8的難度分。

唐嘉鴻上週在斯洛維尼亞的柯柏體操挑戰賽摘金後，就繼續留下來備戰參賽人數較少的沙拉蒙諾夫體操紀念賽，預賽依舊選擇難度6.3分的套路動作，只可惜因不同的單槓品牌而出現一些適應上的問題。

這場沙拉蒙諾夫體操紀念賽的單槓選用Spieth品牌，屬於偏軟的單槓，唐嘉鴻對於拋度和力度的掌握都需要重新適應，以至於分數並沒有預期中的高。

教練翁士航接受中央社記者訪問時說，「雖然我們拉的彈性係數還是一樣，但今天是屬於軟槓，所以唐嘉鴻的難度水準還是有做出來，只是力度比較難以控制，不過這也是一次很好的學習經驗。」

翁士航強調，奧運比賽所使用的品牌是Gymnova，「也是唐嘉鴻最習慣的硬槓，所以我們不太擔心，這次出來歐洲以賽代訓，就是要找出所有可能在比賽中發生的問題，讓選手全部都遭遇一次，就會知道該如何面對了。」

翁士航指出，這場比賽的節奏比較不一樣，也沒有熱身場館，所以到這邊後，昨天上賽台練習，接著今天預賽，明天就決賽，「過往唐嘉鴻很少遇到這樣的賽程安排，對體能也是很大的考驗。」

翁士航透露，結束這場賽事後，就會前往瑞士移地訓練10天，那邊的器材就完全跟奧運一樣，「我們一定會做好所有搶金牌的準備。」（編輯：施施）1130609