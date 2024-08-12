南投國際女壘邀請賽 台日韓港12隊競技交流

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投國際女子壘球邀請賽今天在埔里鎮登場，來自台灣、日本、韓國、香港12支隊伍競技，首場公開組比賽由「南投縣」隊力克韓國隊獲勝，縣府歡迎民眾觀賽為選手加油、打氣。

南投縣體育會主辦、壘球委員會承辦南投國際女子壘球邀請賽，今天至16日在埔里鎮福興壘球場、和平東路壘球場展開，共有台灣、日本、韓國、香港12支隊伍參加，首場賽事南投縣隊以8比1擊敗韓國隊；今天晚間在埔里鎮舉辦開幕典禮暨歡迎晚會，為選手加油打氣。

南投縣政府教育處透過新聞稿表示，國際女壘賽源自1996年觀光盃女壘賽，開辦至今28年，是國內重要女壘盛事，2001年起擴大邀請外國隊伍參加，賽事升級為國際賽，本屆賽事除邀國內多支女壘強隊，還有日本園田大學、韓國隊、香港隊，強強對戰非常值得觀賽。

教育處表示，南投縣長許淑華相當重視體育發展，致力協助選手培訓和比賽，不僅提高體育獎助學金，更鼓勵選手透過國際交流拓展視野，南投縣女子壘球隊卓越表現更讓縣民感到榮耀，台灣女壘隊去年杭州亞運奪得銅牌，全隊17名國手就有10人來自南投。

教育處表示，國立暨南國際大學女壘隊參加大專女子壘球聯賽，今年3月以20連勝破紀錄佳績取得4連霸冠軍，埔里國中女壘隊先前也參加加拿大盃女子壘球邀請賽，累積國際賽經驗，球員優異成績不僅是自身實力的肯定，更展現南投縣壘球培訓體制績效。（編輯：謝雅竹）1130812