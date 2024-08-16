艾璞樂在家族面前繳7局好投 助龍隊搶下4連勝

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊先發投手艾璞樂今天在天母球場，於家族面前繳出7局無失分好投，加上隊友吉力吉撈．鞏冠敲本季第20轟，終場龍隊以6比1擊敗悍將奪4連勝。

龍隊5局下展開攻勢，劉基鴻敲出二壘安打後，張祐嘉遭觸身球，王順和再敲二壘安打攻下1分，劉俊緯、李凱威接連敲安打，各帶有1分打點，接著富邦悍將隊投手賴智垣發生投手犯規奉送1分，龍隊單局灌進4分。

6局下龍隊滿壘時，劉俊緯選到保送擠回1分；7局下吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲，是本季第2名20轟打者（領先者為台鋼雄鷹隊洋將魔鷹（Steven Moya Mercedes）的22轟）；悍將8局上雖追回1分，終場龍隊仍以6比1奪勝，目前與統一7-ELEVEn獅隊暫並列第2名，只差領先的中信兄弟隊1場勝差。

龍隊總教練葉君璋表示，自打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）7月底上任後，感覺整個比賽過程氣氛好很多，克魯茲帶動整個氣氛是很大關鍵。

艾璞樂（Tyler Eppler）用99球投7局，僅被敲4支安打，沒出現保送，送出5次三振，無失分奪下本季第7勝，獲選單場最有價值球員（MVP）；葉君璋說，艾璞樂表現非常好，從球季開始到現在愈來愈進入狀況，控球各方面很到位。

艾璞樂說，這場以投高球為主要策略，以前在美國雖採投低球讓打者打滾地球策略，但低球台灣打者打得不錯，就想投壞球也沒關係，讓對方打成高飛球，很棒的是可丟到要的位置，讓打者打不好。

在父母、岳父、岳母、太太及女兒面前登板的艾璞樂賽後與家族一起上MVP頒獎台，艾璞樂笑說：「家人飛這麼遠過來，能表現好是最開心」，剛好有機會得MVP，與家人一起跳舞是從未有過的經驗。（編輯：李明宗）1130816