台灣棒球音樂詩篇展現特色 10/14登國家音樂廳
2024/8/19 13:15（8/19 14:41 更新）
（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職棒與八角塔男聲合唱團聯合主辦「台灣棒球音樂詩篇」將於10月14日首登國家音樂廳，棒球場隨處可見音樂元素也是台灣棒球特色，中信兄弟球員周思齊則透露最難忘歌曲是「再出發」。
中華職棒今天舉辦記者會，宣布與八角塔男聲合唱團一起把棒球跟音樂做連結，10月14日將在國家音樂廳舉辦音樂盛會，每一場記憶中的比賽，在每個世代的棒球迷心中，至少會有一首經典的棒球代表歌謠，這次將透過藝術饗宴，完成一場壯闊且史無前例的棒球音樂會。
八角塔男聲合唱團團長鄭睦群也是棒球迷，過去打過乙組棒球，直言能夠跟中華職棒合作是夢幻，感謝中職會長蔡其昌首肯，促成台灣史上首次以棒球為主題的合唱音樂會，意義重大。
鄭睦群說明音樂會的鋪陳，上半場選曲以歷史敘事為主軸，從嘉農校歌到滅火器樂團的「曾經瘋狂」；下半場則是國際化與本土化，吟唱美國棒球、日本巨人隊、阪神虎與甲子園的名曲，最後以中職6隊應援歌組曲收尾，非常值得期待。
音樂跟棒球有著緊密連結，隨著棒球和各類音樂的共鳴，職棒場上逐漸加入音樂元素，包括球員專屬應援曲、球隊有專屬獨特的嗆司曲，這都是台灣棒球重要的特色。
今年即將引退的中信兄弟球員周思齊今天受邀出席記者會，談到印象深刻的歌曲，周思齊點名是「再出發」，因為有參與當年的MV演出。
周思齊透露，有時在賽前緊張時，也會透過聽歌來回想當初是如何克服緊張和壓力，像是2013年經典賽在東京出賽也不斷重複聽，回味當時的國際賽狀況，想想怎麼克服比賽壓力、拿下勝利。
台灣棒球音樂會將於8月23日中午12時在OPENTIX開放購票，9月14日前購票還享有早鳥優惠。（編輯：張雅淨）1130819
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