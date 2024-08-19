張宥謙扛亞青台灣隊長 練習賽與獅隊交手喊話想贏

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）亞洲青棒錦標賽此次由張宥謙當「台灣隊長」，雖然有壓力，但認為大家都是最強的、力拚奪冠，之後練習賽將與未來隊友統一獅隊交手直呼期待，「要想辦法贏他們」。

亞洲青棒錦標賽將於9月2日在台灣開打，此次選出玉里高中畢業的「投打二刀」好手張宥謙擔任隊長，張宥謙也是準中職球員，在今年選秀會第2輪被中職統一7-ELEVEn獅隊選進，表現備受期待。

亞青代表隊第一階段集訓時隊長是陳睦衡，後來考量陳睦衡此次以投手為重，比較難兼顧野手群，所以近期改由「投打二刀」好手張宥謙擔任隊長。

張宥謙笑說，首度披上國家隊戰袍，就要接下隊長職務當然有壓力，紓解壓力的方式是睡覺，剛接隊長時有點害怕無法勝任，所以睡不太好，但陳睦衡在初期就已經把大家整合的很好，大家也都很配合，沒有太大問題。

張宥謙過去在玉里是球隊王牌，進到好手如雲的代表隊，坦言一開始感受到明顯的落差，但後來轉念，可以被選入代表隊、大家都是台灣最強的高中生，經過這一個月的訓練，已經很融入團隊。

集訓期間代表隊有安排與中職二軍球隊交手，也算是提前感受職棒強度，張宥謙表示，職棒學長的跑壘、速度、力量都比高中生高很多，也明白之後進到職棒需要加強的地方還很多。

台灣隊預計下週將與統一獅隊二軍打練習賽，張宥謙直言很期待對上未來的隊友，「還是一樣，想辦法贏他們。」（編輯：李亨山）1130819