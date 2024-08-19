陳睦衡亞青投球任務較重 關鍵一年為好的未來努力

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）亞洲青棒錦標賽9月開打，穀保家商畢業好手陳睦衡連2年披上國家隊戰袍心態不同，這次將負擔較重投手責任，近期球速再突破至151公里，直言是關鍵一年，要為了有好的未來努力。

陳睦衡連兩年入選青棒代表隊，去年U18世界盃棒球賽投打二刀出賽，投手以後援角色居多，今年則會以投手出賽為主，也有可能關鍵比賽會負擔先發重責。

陳睦衡表示，集訓打擊調整較慢，但投球狀況不錯，最快球速也有再突破至151公里，變化球的狀況比之前好很多。

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陳睦衡透露，現在的體重雖然比去年U18時期降一點，但身體的肌肉量提升，高中畢業之後有比較多彈性的時間可以安排，也有到外面體能訓練室加強，希望提升身體素質。

連兩年打青棒國家隊，陳睦衡直言心態不太一樣，去年很興奮、很期待，知道世界盃會有很多觀眾，「今年的心態比較像是為了有好的未來拚」，希望可以有好的表現，當然會比較緊繃一點，今年是很關鍵的一年，亞青舞台很重要，希望可以正常發揮。（編輯：李亨山）1130819