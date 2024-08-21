棒球亞青賽18人正式名單出爐 旅美好手柯敬賢入選

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）亞洲青棒錦標賽即將於9月2日起在台灣開打，台灣隊18人正選名單今天出爐，道奇隊旅美小將柯敬賢入選，另外還有張趙紘、曾聖安等準中職好手，爭取將冠軍獎盃留在台灣。

亞青賽睽違6年再度舉辦，將於9月2日至8日在台灣天母、新莊、樂天桃園棒球場舉行。台灣此次由桃園市取得組訓權，由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，台灣與韓國、巴基斯坦、泰國分在預賽A組，台灣隊首戰強碰韓國，分組前2名晉級超級循環賽複賽，冠軍9月8日出爐。

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中華棒協今天公布18人正式名單，投手有8人，包括哀宥宇、陳世展、陳睦衡、曾偉喆、陽念希、邱立璿、林鉑濬、張宥謙；捕手有江庭毅、張育豪共2人；內野手選進5人，包括蔡琞傑、黃天賜、全紹凱、張趙紘、曾冠傑；外野手則有3人，依序為柯敬賢、劉承佑、曾聖安。

已經與美國職棒洛杉磯道奇隊簽約的柯敬賢，8月初還赴多明尼加實戰，適應環境及強度，預計明天回到台灣代表隊報到。另外，到正式比賽開打前，台灣隊預計還會再安排4場練習賽。（編輯：張雅淨）1130821