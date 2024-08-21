本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

棒球亞青賽18人正式名單出爐 旅美好手柯敬賢入選

2024/8/21 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）亞洲青棒錦標賽即將於9月2日起在台灣開打，台灣隊18人正選名單今天出爐，道奇隊旅美小將柯敬賢入選，另外還有張趙紘、曾聖安等準中職好手，爭取將冠軍獎盃留在台灣。

亞青賽睽違6年再度舉辦，將於9月2日至8日在台灣天母、新莊、樂天桃園棒球場舉行。台灣此次由桃園市取得組訓權，由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，台灣與韓國、巴基斯坦、泰國分在預賽A組，台灣隊首戰強碰韓國，分組前2名晉級超級循環賽複賽，冠軍9月8日出爐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華棒協今天公布18人正式名單，投手有8人，包括哀宥宇、陳世展、陳睦衡、曾偉喆、陽念希、邱立璿、林鉑濬、張宥謙；捕手有江庭毅、張育豪共2人；內野手選進5人，包括蔡琞傑、黃天賜、全紹凱、張趙紘、曾冠傑；外野手則有3人，依序為柯敬賢、劉承佑、曾聖安。

已經與美國職棒洛杉磯道奇隊簽約的柯敬賢，8月初還赴多明尼加實戰，適應環境及強度，預計明天回到台灣代表隊報到。另外，到正式比賽開打前，台灣隊預計還會再安排4場練習賽。（編輯：張雅淨）1130821

柯敬賢
柯敬賢到大巨蛋找張育成 將赴多明尼加實戰與道奇簽約 家扶兒柯敬賢捐款回饋社會
張趙紘
桃猿首輪選內野砲張趙紘 直呼高中努力有被看到許庭綸、張趙紘具單季10轟潛力 拚高中生最佳順位
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：