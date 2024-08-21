網球球王辛納兩度藥檢沒過 獲證實無過失

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）國際網球公正調查組織（ITIA）今天宣布，世界排名第一的辛納（Jannik Sinner）本賽季稍早兩次禁藥檢測呈陽性，但現已證實他並無過失。

法新社報導，國際網球公正調查組織表示，辛納2024年3月10日在印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）驗出微量氯替醇（Clostebol）

氯替醇是世界反禁藥組織（WADA）禁用的合成代謝類固醇。

辛納8天後再度進行藥檢，同樣驗出微量氯替醇。

國際網球公正調查組織表示，辛納團隊一名成員在3月5至13日間使用含氯替醇的噴霧劑處理自己的小傷口，之後再幫辛納進行日常按摩和物理治療，才會導致辛納接觸到氯替醇。

雖然23歲的辛納洗清不當行為，但根據現行反禁藥規則，他在印地安泉大師賽累積的400分積分以及獎金都會被沒收。

辛納在社群媒體X發出聲明表示：「我現在會把這段充滿挑戰和非常不幸的時期拋在腦後，我將繼續盡我所能，確保我繼續遵守國際網球公正調查組織的反禁藥計畫，在遵守規定方面，我有個一絲不苟的團隊。」

但比賽中有許多球員感到不解、憤怒，澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）在X上寫道：「太荒謬了，無論這是不小心、還是有計畫的。」

「你接受兩次藥檢未過…你應該離開兩年，你的表現獲得提升。按摩膏…不錯喔。」

加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）則在社群媒體寫道：「難以想像其他因為受污染物質而遭禁賽的球員會怎麼想。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130821