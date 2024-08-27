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克迪8局無失分好投 兄弟靠岳政華開轟擊退龍

2024/8/27 21:39（8/27 21:51 更新）
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中華職棒中信兄弟隊洋投克迪（Kirk McCarty）（圖）27日例行賽先發迎戰味全龍隊，主投8局飆出11次三振、沒有失分，好投助隊最終以1比0拿勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月27日
中華職棒中信兄弟隊洋投克迪（Kirk McCarty）（圖）27日例行賽先發迎戰味全龍隊，主投8局飆出11次三振、沒有失分，好投助隊最終以1比0拿勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月27日
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職今天在洲際棒球場的賽事上演投手大戰，中信兄弟先發投手克迪演出8局無失分好投，雖然「龍之子」徐若熙6局僅被岳政華轟全壘打掉1分，不過兄弟仍以1比0擊退味全龍。

克迪（Kirk McCarty）此戰燃燒115球主投8局，僅被擊出3支安打，投出1次觸身球，飆出11次三振為個人中職生涯最高紀錄，沒有失分，奪下本季第5勝，也獲選為單場MVP；接著吳俊偉投1局無失分，聯手完封龍隊打線。

兄弟打線則是僅靠著岳政華在3局下轟出陽春砲，攻下全場唯一1分。龍隊先發投手徐若熙今天也繳出好投，用69球投6局，被敲2支安打包含1發全壘打，沒有出現保送，送出5次三振，飆出157公里火球，追平個人生涯最快，失掉1分，不過沒有獲得隊友火力支援，悲情吞敗。

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此外，這場比賽在7局上發生小插曲，龍隊的吉力吉撈・鞏冠站著遭到三振後，因為疑似不滿好球帶罵髒話而被主審楊崇煇驅逐出場，接著吉力吉撈・鞏冠仍相當不滿，不過龍隊總教練葉君璋衝上場阻止2人衝突；克迪則是做出摀耳的動作回到休息室。

這場比賽因為雙方打線都遭到壓制，上演投手大戰，僅花了2小時13分鐘就完成賽事，為本季最短比賽時間。（編輯：李亨山）1130827

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克迪
克迪對前隊友張育成投3保送 直誇是很好打者
岳政華
張志豪首局首打席首球開轟 締造紀錄助兄弟勝龍談大巨蛋椅子吃球 林岳平：只是爭取有利判決
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