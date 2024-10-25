韓舉重教練率巴黎奧運銀牌來台 對路上機車印象深

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）韓國高陽市舉重代表隊來台移地訓練，成員包括今年巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌得主朴惠正。帶隊教練李世遠今天大讚台灣美食，但也對台灣街道上有不少的機車留下深刻印象。

韓國高陽市舉重代表隊這次來台隊職員共11人，除了帶隊教練崔鐘根、李世遠外，還有9名選手。

談到選擇來台移地訓練的原因，李世遠接受中央社訪問時表示：「台灣選手水準很好，會互相幫助，食物也很好吃，更重要的是，教練和台灣人都很親切。」

李世遠近日造訪新北市板橋湳雅夜市與台北101，雖然台灣美食讓他留下深刻印象，但最讓他驚訝的是，相較韓國以汽車居多，台灣街道上有不少機車，下雨走在路上的他，更被路過的機車濺起的水花弄濕。

高陽市舉重代表隊此行來台移訓約2週，陣中以21歲的朴惠正最受矚目，不僅在去年杭州亞運、世界舉重錦標賽87公斤以上級風光摘金，今年在巴黎奧運更奪得女子81公斤以上級銀牌，這也是韓國近2屆奧運唯一1面舉重獎牌。

朴惠正過去曾與家人造訪台灣，她接受中央社訪問秀出手機的照片，先前曾去過九份、十分瀑布、野柳女王頭、台北101，她還請記者推薦其他台灣景點。

朴惠正也被台灣美食深深吸引，她透露，最喜歡火鍋，且每天一定會喝1杯台灣道地珍珠奶茶，「台灣珍奶比韓國便宜又好喝，還有很多美味的甜點」。

12月世界舉重錦標賽將在巴林舉行，儘管朴惠正身體有些疲累，但她表示，不會缺席世錦賽，而她還有更遠大的目標要拚，希望在2028洛杉磯奧運升級獎牌成色、瞄準金牌。（編輯：管中維）1131025