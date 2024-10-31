姚明辭中國籃協主席：遺憾中國隊成績未達預期

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（中央社台北31日電）中國籃球巨星姚明今天辭去中國籃協主席，他說，遺憾的是中國國家隊的成績和表現沒有達到預期。姚明7年任內，中國男籃走下坡「國足化」，連續兩屆世界盃未出線，無緣參加東京奧運與巴黎奧運。

央視新聞報導，第10屆中國籃球協會會員代表大會執行委員會31日在北京舉行會議，審議通過姚明辭去中國籃協主席職務的申請，選舉郭振明為新一任主席。

姚明說，擔任中國籃協主席的經歷很寶貴，有不少收穫，「遺憾的則是國家隊的成績和表現沒有達到預期」。之所以選擇在這個時候離開中國籃協，主要還是基於對中國籃球未來的考慮。

報導說，按照章程，姚明的第二屆任期還剩兩年左右，他希望為新班子留下一個完整的奧運週期，以便他們更好地展開工作。

姚明表示，這樣的決定是經過認真思考，並基於對中國籃球事業發展的考慮和個人規劃做出的。他對籃球的熱愛從未改變。中國籃球的發展涉及方方面面，比如國際交流、公益、青少年培訓、產業研究、文化等等，未來自己以其他方式參與籃球的機會還有很多。

2017年2月23日，姚明當選為中國籃協主席。在他任職7年期間，中國女籃取得佳績，獲得2018年雅加達亞運會冠軍、2018年世界盃第6名、2022年世界盃亞軍、2022年杭州亞運會冠軍以及2023年亞洲杯冠軍。其中，中國女籃奪得世界盃亞軍，追平女籃歷史最佳成績。

相形之下，中國男籃2019年和2023年兩屆世界盃沒有出線取得奧運門票，無緣參加2020年東京奧運和2024年巴黎奧運。

陸媒今天紛紛發出評論，對於姚明去職表示遺憾。

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澎湃新聞形容，姚明和中國籃球，即便是這對人們眼中最適配的「天作之合」也沒能走到終點。男籃逐漸「國足化」、中國籃球奧運表現不如人意，讓「七年之癢」再也無法迴避。於是，姚明選擇承擔責任，轉身離開，一別兩寬。

在微博相關新聞討論區，中國大陸網友多對姚明表達「恭喜」、「辛苦」、「終於解脫了」、「不用再挨罵了」。許多人指中國籃壇「水太深」，姚明既然無法改變制度與現狀，大可退休享福，不要淌混水。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131031