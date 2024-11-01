電競棒球12強台北賽11/2開戰 CMWANG喊前進總決賽

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（中央社記者黎建忠台北1日電）電競棒球12強台北小組賽將於明天登場，今天6名選手都已進行賽前練習，地主代表之一的CMWANG（王嘉銘）信心喊話，一定會前進東京巨蛋的總決賽。

台北小組賽除了台灣選手CMWANG與SHE SHE（佘文甫）外，其餘4名選手是日本的SHORA、NEGRAY、Tomokun、DOIYA。

這6人將於明、後天在新北電競基地進行賽事，前2名可前進日本東京參加11月21日到23日舉行的世界大賽總決賽。

王嘉銘在接受中央社訪問時表示，過去這段時間就是維持生活的平衡，每天大概玩1、2小時，偶爾也會跟選手一起約線下練習，盡量把練習環境模擬地跟比賽現場一樣。

王嘉銘強調，另外也會針對同組的外國選手去進行一些情蒐和研究對手策略，「我目前對自己的狀態很有信心，不管對手是誰，都一定要打進東京巨蛋的總決賽。」

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佘文甫今天下午趁著賽前空檔多加練習，他表示，這次同組的4名日本選手都不簡單，不過電競也跟棒球比賽一樣，有很多不確定的因素，「我們只要努力發揮出平常訓練的內容就可以了。」

王嘉銘透露，在自己的國家、自己熟悉的場地比賽還是有一點點優勢，畢竟其他選手都是今天才到台灣，對於器材、搖桿甚至螢幕以及現場燈光等，都還是需要一點時間適應。（編輯：陳政偉）1131101