CMWANG蛇蛇電競棒球12強無緣晉級 助台將Dashu拚冠

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（中央社記者陳容琛新北3日電）確定無緣電競棒球12強超級循環賽，台灣2名選手CMWANG、SHE SHE（蛇蛇）皆表示，將全力幫助已經晉級的另名台灣好手Dashu特訓，期盼突破日本選手、前進冠軍戰。

電競棒球12強賽預賽分為A、B組，每組共有6名選手、爭取2張前往日本東京參加超級循環賽（Super Round）的門票，其中日前啟程美國征戰A組預賽的Dashu（張天曜）如願取得晉級資格，攜手墨西哥資格賽冠軍的Ben Zen躋身4強之列。

而B組預賽則在新北電競基地舉行，由地主選手CMWANG（王嘉銘）、SHE SHE（佘文甫）捍衛主場，力抗其餘4名日本選手SHORA、NEGRAY、Tomokun及DOIYA，歷經昨天的分組循環賽，王嘉銘、佘文甫雙雙落入分組墊底，今天必須連勝2場，才能將晉級門票納入囊中。

可惜的是，隨著王嘉銘在首戰不敵DOIYA，加上佘文甫也敗給Tomokun，導致兩人確定無緣晉級超級循環賽。而最後出線的，分別是2023電競棒球年終賽冠軍的SHORA及NEGRAY。

王嘉銘接受中央社採訪時透露，這次電競棒球12強受到比較多曝光度，對他而言更有意義，「我們的排名倒是其次，希望世界上有更多人參與。」

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佘文甫提到，雖然起初有點失望，不過想到輸的都是很恐怖的對手，心情就好很多，「平常會看他們直播，很享受跟高手過招的感覺。」

無緣前進11月下旬的超級循環賽，但王嘉銘、佘文甫皆表示，接下來將轉為後勤角色，協助另名台灣選手張天曜。王嘉銘笑說，之後想盡各種厲害投球方法，努力操爆張天曜，並針對日本選手這次的戰術運用，從中檢討缺失，「不管誰晉級，我們每個人都是後勤，全力拱他（張天曜）挺進冠軍戰。」（編輯：張雅淨）1131103