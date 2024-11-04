曾子祐奪新人王媽媽驚喜現身 失敗換經驗再拚個人獎

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職台鋼雄鷹隊21歲游擊手曾子祐奪下一生僅有一次的新人王，媽媽事前瞞得很好，頒獎台上驚喜現身。曾子祐感謝雄鷹給空間，失敗換經驗讓他更成長，希望未來更穩定，目標奪下個人獎。

曾子祐是台鋼雄鷹隊成軍後首任選秀狀元，在2022年被選入，如今新人首年就在一軍打出穩定成績，整季115場出賽敲出123支安打，包括4發全壘打，打擊率2成70，奪下年度大獎新人王。

頒獎典禮媽媽驚喜現身，曾子祐直呼真的是驚喜，媽媽演足整套，一直跟他聊天，感覺有在看頒獎典禮直播，今天開著媽媽的車到頒獎典禮會場，媽媽也沒有特別說什麼，沒想到竟然有出席。

曾子祐感謝媽媽，還提到小時候打球容易生病受傷，但放假回家媽媽都會準備補品雞湯，照顧他的身體，「謝謝媽媽的照顧，讓我可以健康長大」。

曾子祐也感謝雄鷹隊球團、總教練洪一中給他很多空間，在每次的失敗中獲取經驗和成長的養分，也謝謝業餘時期從少棒到高中，中平國小、新明國中、平鎮高中棒球隊為他打下好的基礎，讓他可以站上職棒舞台。

曾子祐說：「我的運氣很好，遇到很多貴人，也受到很多幫助，才可以有現在。」他也提到不會因此滿足，會努力加強，希望能幫助雄鷹隊奪下隊史第一座總冠軍。

曾子祐總結整年表現，學會遇到失敗低潮怎麼快速調適，今年下半季狀況下滑，希望未來穩定性更好，也希望身體、心理更堅強。

雄鷹隊送曾子祐去日職埼玉西武獅隊秋訓，但曾子祐強烈希望回台參加頒獎典禮，他感謝雄鷹隊安排，昨天返台、預計明天再赴日繼續投入訓練。他說，感受到日式訓練的扎實，無論守備、打擊、精神面都希望學到東西。（編輯：唐聲揚）1131104