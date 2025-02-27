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曾子祐守備練習突感無法彎腰 難過WBCQ沒能上場

2025/2/27 19:07（2/27 19:31 更新）
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WBCQ因傷沒出賽的台鋼雄鷹隊野手曾子祐27日還原傷勢狀況，21日賽前守備練習突然覺得無法彎腰，前3天都不太能動。圖為4日台灣隊集訓階段畫面，曾子祐（右）進行跑壘訓練。（中央社檔案照片）
WBCQ因傷沒出賽的台鋼雄鷹隊野手曾子祐27日還原傷勢狀況，21日賽前守備練習突然覺得無法彎腰，前3天都不太能動。圖為4日台灣隊集訓階段畫面，曾子祐（右）進行跑壘訓練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯高雄27日電）WBCQ因傷沒出賽的中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊野手曾子祐今天說，首戰賽前守備練習突然覺得無法彎腰，賽後急診檢查。他難過因傷錯過難得機會，一直希望能快點回場上幫球隊。

曾子祐入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊，但21日與西班牙隊比賽前練習受傷；曾子祐接受媒體聯訪表示，當時不是一瞬間的大動作，是守備時突然覺得無法彎腰，直到賽後到醫院急診，照X光確認狀況。

他說，檢查雖無大礙，前3天卻真的不太能動，每天起床第一件事就是感受腰會不會變好，但下床還是會痛、心情很低落，一直希望只是一時肌肉緊繃，但運氣沒這麼好。

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曾子祐表示，首次遇到這麼嚴重狀況，可入選台灣隊是很難得機會、蠻難過。準備這麼久，熱身賽狀況雖不是很好，但每天加強，也有信心狀況慢慢回穩，受傷後一直希望可快點回場上幫球隊。

他說，25日與西班牙隊殊死戰，3局後每局守備時都會去打擊練習，做好隨時可上場的準備，學長們很擔心，怕他太勉強影響職業生涯，但他希望可盡100%努力，也一直擔心成為球隊負擔，感謝心理老師、隊友們鼓勵，讓他轉換心情。（編輯：李明宗）1140227

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