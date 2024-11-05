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TPBL台新戰神開季4連敗 球團宣布和牧倫斯終止合約

2024/11/5 13:15
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（中央社記者黎建忠台北5日電）台北台新戰神在TPBL新賽季苦吞開季4連敗，成為唯一勝場還未開胡的球隊；球團今天透過新聞稿表示，已經和中鋒牧倫斯終止合約，將儘速找來新洋將補強禁區戰力。

去年才成軍的戰神，上個賽季一路闖進總冠軍賽才不敵台啤永豐雲豹，令外界驚艷；不過今年在新成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季，卻苦吞開季4連敗、至今一勝難求。

台新戰神今天發出新聞稿表示，因中鋒牧倫斯（Byron Mullens）表現不如預期，因此雙方達成共識，即日起終止合約。

牧倫斯本季2場熱身賽雖貢獻15.5分、5.5籃板，但到了例行賽至今只出賽1場，拿下2分、4籃板，後續就因身體健康因素沒再出場。總教練許皓程接受中央社訪問時低調表示，很感謝牧倫斯的努力，「但現階段我們的球隊需要一些改變，會立刻和球團討論接下來要找的新洋將。」

戰神本季團隊投籃命中率僅35.1%、三分球命中率26.1%都是全聯盟墊底，而全隊籃板數190個，也在出賽至少4場比賽的球隊當中排名最後。

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身高213公分的牧倫斯，於2022年來台加盟P. LEAGUE+聯盟（PLG）新北國王2個賽季，曾拿下籃板王，獲選2023年度洋將及年度第1隊；不過上個賽季他在比賽時，場上情緒失控，還跟隊友發生口角，直接脫球衣並開車離開球場，事後也遭球隊火速解約。

台新育樂總經理林祐廷透露，目前已鎖定新洋將人選，持續以補強禁區戰力為主要考量，團隊也將持續磨合出最佳的土洋勝利方程式。（編輯：龍柏安）1131105

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