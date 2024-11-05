本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

中職正式公告陳子豪行使FA 已2名兄弟主力宣告

2024/11/5 15:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天正式宣告，中信兄弟選手陳子豪行使自由球員權利，他透過經紀公司表示，希望透過更多人行使權力，讓自由球員制度運作更完善。目前已有詹子賢、陳子豪投身自由市場。

今年中職自由球員市場有多名好手符合資格，中信兄弟詹子賢昨天正式宣告之後，陳子豪昨天也表態已經遞交自由球員權利行使申請，直到今天中職聯盟正式宣告。

陳子豪的經紀公司秉初運動娛樂經紀昨天表示，自由球員制度在職業運動產業是很平常的事情，球員累積到了年資資格也是肯定，希望透過更多人行使權利，讓台灣職棒在自由球員制度的運作可以更完善，接下來就看球團安排時間，會跟有意網羅的球團聊聊大致想法。

29歲的陳子豪在2013年高中生選秀第2輪被選入，本季一軍出賽87場總計301打數敲出83支安打，包括17發全壘打，送回60分打點，打擊率2成76，球季結束後符合自由球員資格。（編輯：陳政偉）1131105

陳子豪
陳子豪行使自由球員權利行情佳 超過3隊有興趣中信兄弟陳子豪行使自由球員權利：獲資格是肯定
詹子賢
兄弟朝複數年談約留詹子賢陳子豪 王建民也會談續約平野惠一透露數度眼淚在眼眶打轉 兄弟奪冠初衷不變
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林威助過去1年陪家人為主 談選擇富邦悍將原因
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：