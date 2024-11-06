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TPBL推造星、球迷破圈 齊文駿：想打造更多林書豪

2024/11/6 16:29
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）職籃TPBL開打近1個月，秘書長齊文駿今天說，未來有2大任務，除塑造球星、打造更多林書豪外，他強調沒有想和PLG搶球迷，而是想「破圈」，吸引更多國內甚至亞洲球迷目光。

台灣2大職籃聯盟休賽季期間原先計畫合併卻破局，目前維持P. LEAGUE+和台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2聯盟局面，而在賽季開打後，PLG、TPBL行銷方式和進場人數，都成為討論話題。

談到如何吸引更多球迷，齊文駿今天接受媒體聯訪時，拋出塑造球星、打造更多林書豪的想法，計畫為球星拍攝更多形象廣告，抓住球迷目光

在齊文駿眼中，球星特質又分為實力派、外表帥氣、幽默等3大類型，他以實力派為例，福爾摩沙夢想家林俊吉與蔣淯安、新北國王李愷諺、高雄全家海神隊洋將布銳克曼（Jason Brickman）都具備球星的條件。

除了「造星」外，齊文駿還提出球迷「破圈」的想法，他強調，並非想和PLG搶球迷，而是希望能向外拓展，「在台灣看美國職籃NBA球迷不少，希望把這些人抓進來，成為台灣職籃的球迷。」

不僅如此，齊文駿認為，可透過跨體育互動、結合音樂與時尚各項領域，拓展球迷圈。他透露，今年也將設法接觸更多亞洲球迷，「我們這邊有很多看點，像是（新北國王）林書豪等，希望能吸引更多亞洲籃球迷。」（編輯：張雅淨）1131106

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