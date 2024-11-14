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BWF日本熊本羽球大師賽 王齊麟邱相榤甜蜜復仇晉8強

2024/11/14 14:06
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（中央社記者黎建忠台北14日電）BWF超級500日本熊本羽球大師賽今天進行各組16強，台灣男雙新組合王齊麟、邱相榤以21比11、21比13，擊敗世界第6的馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯，甜蜜復仇晉級8強。

世界排名59的台灣男雙組合王齊麟、邱相榤，在上週的超級300韓國羽球大師賽挺進4強，不過當時就是敗給馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯，未能搶進壓軸決賽。

今天是兩組人馬生涯第2度交手，首局開打前段，雙方有來有往，不過台灣組合在9比6領先時一口氣連得8分瞬間擴大差距，以21比11輕鬆收下第1局。

第2局輪到謝定峰與蘇偉譯反撲，一度以6比3領先，不過到了比賽中段，王齊麟、邱相榤逆轉比數，先以11比10進入技術暫停。

短暫休息回來後，王齊麟、邱相榤火力全開，靠著出色輪轉並發揮2人身高優勢，頻頻主動殺球，直接拉出一波10比3的攻勢，僅用了26分鐘就直落二結束比賽。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，今天比賽有把前一場的缺點都稍微改正過來，「我們打起來的默契也越來越好，主要在發、接發球上也特別留意，沒有跟著對方的節奏走。」

王齊麟和邱相榤接下來8強對手，又將是馬來西亞組合陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub）。（編輯：龍柏安）1131114

王齊麟
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邱相榤
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