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棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
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棒球12強預賽 澳洲隊、日本隊「吳越同舟」同機抵台

2024/11/14 18:31
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（中央社記者戴雅真東京14日專電）世界12強棒球賽B組預賽，日本隊13日於主場9比3擊敗澳洲隊，拿下本屆賽事首勝。澳洲隊今天在官方社群媒體X以日文發文稱「ありがとう日本！（感謝日本！）」，兩國球員今天也同機抵達台灣，被日媒以「吳越同舟」形容。

B組預賽首戰13日於日本名古屋巨蛋開打，其餘賽程13日至18日都在台灣，分別於台北大巨蛋及天母棒球場進行。B組除了日本、澳洲，還有台灣、韓國、古巴及多明尼加隊。澳洲隊接下來將於15日在天母棒球場對決多明尼加隊，為了爭取晉級，澳洲隊已經無路可退。

澳洲隊今天的日文貼文表示，「感謝日本！你們的善意、款待還有友情，對我們來說將是永遠無法忘懷的回憶。」貼文也附上兩國國旗與握手符號，以及球員在球場上列隊的照片，象徵兩國友誼。

貼文並對日本球迷喊話，「希望你們感覺成為了我們隊伍的一員。如果你們去到台灣，能不能為我們加油呢？」

澳洲隊在比賽前也曾以日文發文說，「日本的大家！今天是全力支持日本武士隊的日子，但如果可以的話，希望也能為我們唱應援歌，大家一起加油吧！」比賽結束後則發文說，「雖然結果令人遺憾，但我們對日本隊抱有極大的敬意」，兩隊氣氛十分和諧。

澳洲與日本球員今天共同搭機移動到台灣，準備參加B組接下來賽事，被日本媒體以「吳越同舟」形容。

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「日刊體育」報導，台北目前氣溫高達攝氏30度，同樣熱烈的還有粉絲的熱情，日本隊一下機就受到了約100名粉絲的熱烈歡迎。

日本武士隊總教練、49歲的井端弘和在得知台灣隊初戰打贏韓國隊時說，「真的不知道會發生什麼情況，必須在能贏的時候把握住機會。預賽的首要目標就是要晉級，因此接下來的第2、3場比賽非常重要。」日本將於15日在台北大巨蛋對戰韓國隊。（編輯：田瑞華）1131114

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