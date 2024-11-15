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蕭齊參加秋訓直呼很充實 新球季114年1月初返日

2024/11/15 18:23（11/15 18:51 更新）
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身高197公分的棒球「巨投」蕭齊（圖）15日下午在台北正式披上日職東北樂天金鷲隊197號球衣，他在加盟記者會中分享未來目標，希望可以跟台灣的學長們一起努力。中央社記者王騰毅攝 113年11月15日
身高197公分的棒球「巨投」蕭齊（圖）15日下午在台北正式披上日職東北樂天金鷲隊197號球衣，他在加盟記者會中分享未來目標，希望可以跟台灣的學長們一起努力。中央社記者王騰毅攝 113年11月15日
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（中央社記者楊啟芳台北15日電）日職東北樂天金鷲今天為旅日好手蕭齊舉行加盟記者會，之前去秋訓雖然到後面體能訓練有點跟不太上，不過每天都過得很充實「打呼很大聲」，他透露，明年1月初就會赴日訓練。

在今天的加盟記者會，樂天金鷲隊總教練三木肇及同為樂天的台將宋家豪、王彥程都錄影片獻上祝福。蕭齊表示，「能得到總教練、學長祝福，心裡很感動，希望我可以像學長一樣厲害，追隨他們的腳步。」

蕭齊在日前已經參與球隊秋訓，他指出，雖然大致上跟台灣訓練沒有差很多，但到後面體能訓練有點跟不太上，「我很努力想辦法跟上他們，每天都過得很充實，都是練到精疲力竭。」他還笑說：「我還因為打呼太大聲，是學長跟翻譯講我才知道。」

至於飲食方面，蕭齊提到，球隊都有提供三餐、分量很多，每天都吃很飽，因此很少到外面吃東西，「不過有一次放假時，學長有帶我出去吃飯，中華料理、壽司都很好吃。」

語言方面，蕭齊直呼學日文有點挑戰，「日文有點難，但會盡力去學，而且一點點英文也可以通，溝通上沒有太大問題。」蕭齊也提到，有遇到以前就讀台體大的永田颯太郎，「他中文很好，也會幫我翻譯。」

蕭齊的穀保家商同學陳睦衡效力日職歐力士隊，蕭齊表示，去日本前2天都有跟陳睦衡視訊，「我們偶爾聊一聊，過得怎麼樣，大家感覺都過得很充實，很開心自己同學也去同一個國家，但我們已經不是隊友了、各自努力，還滿期待之後對決。」

談到接下來的規劃，蕭齊指出，預計明年1月5日就要回去日本，「聽說那時候應該在下雪，有點期待但也有點緊張。」（編輯：陳政偉）1131115

日本職棒東北樂天金鷲隊15日在台北為旅日好手蕭齊（圖）舉行加盟記者會，蕭齊現場披上197號球衣、手拿應援毛巾開心亮相。中央社記者王騰毅攝 113年11月15日
日本職棒東北樂天金鷲隊15日在台北為旅日好手蕭齊（圖）舉行加盟記者會，蕭齊現場披上197號球衣、手拿應援毛巾開心亮相。中央社記者王騰毅攝 113年11月15日
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蕭齊披樂天金鷲197號戰袍 盼與宋家豪一起努力
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