世界12強賽陳柏清先發投日本有用意 曾總讚球威好

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣今天迎戰勁敵日本，由左投陳柏清先發，總教練曾豪駒透露選陳柏清就設定是投日本，稱讚陳柏清球威好，也盼他展現給日本隊總教練井端弘和看。

12強賽B組預賽台灣隊依序擊敗韓國、多明尼加，今天在台北大巨蛋迎戰目前戰績同為2勝的日本隊，台灣隊派出來自台鋼雄鷹隊的左投陳柏清先發。

台灣隊總教練曾豪駒表示，12強賽日本隊總教練井端弘和過去曾任雄鷹隊客座教練，對台灣的棒球和球員不算陌生，陳柏清也是井端弘和看過的球員，一開始選陳柏清進代表隊，就有設定要讓陳柏清投日本，也希望陳柏清將這一年來的成長好好展現出來。

曾豪駒提到，陳柏清在台灣左投中算是球威不錯的，只要勇於攻擊好球帶，陳柏清的球並不好打。

台灣隊昨天休兵，曾豪駒表示，主要安排球員自主訓練、身體恢復，有觀看昨天日本、韓國比賽，兩隊表現都很棒，也都知道日本的實力，希望今天比賽在細節上該做的地方都可以做好。

被問起對於日本隊打者的印象，曾豪駒點名昨天有開轟的森下翔太和有2分打點的牧秀悟，也表示只要台灣投手群勇於對決就會有機會。（編輯：李亨山）1131116