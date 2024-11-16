本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆嶼釣客落海1死 市府指出航合法：風浪突然變化釀意外
首頁 / 運動

世界12強賽陳柏清先發投日本有用意 曾總讚球威好

2024/11/16 15:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣今天迎戰勁敵日本，由左投陳柏清先發，總教練曾豪駒透露選陳柏清就設定是投日本，稱讚陳柏清球威好，也盼他展現給日本隊總教練井端弘和看。

12強賽B組預賽台灣隊依序擊敗韓國、多明尼加，今天在台北大巨蛋迎戰目前戰績同為2勝的日本隊，台灣隊派出來自台鋼雄鷹隊的左投陳柏清先發。

台灣隊總教練曾豪駒表示，12強賽日本隊總教練井端弘和過去曾任雄鷹隊客座教練，對台灣的棒球和球員不算陌生，陳柏清也是井端弘和看過的球員，一開始選陳柏清進代表隊，就有設定要讓陳柏清投日本，也希望陳柏清將這一年來的成長好好展現出來。

曾豪駒提到，陳柏清在台灣左投中算是球威不錯的，只要勇於攻擊好球帶，陳柏清的球並不好打。

台灣隊昨天休兵，曾豪駒表示，主要安排球員自主訓練、身體恢復，有觀看昨天日本、韓國比賽，兩隊表現都很棒，也都知道日本的實力，希望今天比賽在細節上該做的地方都可以做好。

被問起對於日本隊打者的印象，曾豪駒點名昨天有開轟的森下翔太和有2分打點的牧秀悟，也表示只要台灣投手群勇於對決就會有機會。（編輯：李亨山）1131116

#日本
#日本隊
#台灣
#台灣隊
#台鋼雄鷹隊
#曾豪駒
#韓國
#陳柏清
陳柏清
12強棒球賽台日大戰3.3萬人大巨蛋觀戰 陳柏清先發抗日12強棒球賽台日大戰 奇兵陳柏清先發對決才木浩人
曾豪駒
12強賽林家正蹲捕能力展現價值 教頭期待關鍵一擊12強韓國飛球擊牆改判全壘打 曾豪駒認有疑慮但尊重判決[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：