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棒球12強圖文直播》1局上日本先馳得點 台灣0比1暫時落後
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郭俊麟12強賽尚未登板 強調隨時準備好自己

2024/11/16 17:22（11/16 17:36 更新）
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世界12強棒球賽B組預賽持續展開，台灣隊陣中投手郭俊麟（圖）目前尚未登板，他16日賽前受訪時表示，前2場都有在牛棚準備，會隨時準備好自己，盼能像學弟一樣幫助球隊。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
世界12強棒球賽B組預賽持續展開，台灣隊陣中投手郭俊麟（圖）目前尚未登板，他16日賽前受訪時表示，前2場都有在牛棚準備，會隨時準備好自己，盼能像學弟一樣幫助球隊。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊投手郭俊麟目前尚未登板，他今天賽前表示，前2場都有在牛棚準備，會隨時準備好自己，希望能像學弟一樣幫助球隊，也直呼前2場在場邊看得起雞皮疙瘩。

目前台灣隊陣中尚未登板的投手有郭俊麟、江國豪、王志煊及黃恩賜，本來今天台日大戰外界預期是由郭俊麟先發，不過最後推出奇兵陳柏清掛帥先發。

郭俊麟表示，目前自己狀況算正常，都有維持著。雖然都還沒有登板，不過他指出，一開始就知道自己的定位沒有明確方案，每一場都有在牛棚準備，跟之前例行賽的狀況類似，會隨時準備好自己，「希望可以跟學弟一樣幫助球隊。」

談到前2場在場邊看贏韓國、多明尼加的感覺，身為大學長的郭俊麟直呼，「我們的野手守備、打擊，讓我在下面看到覺得很感動，會一直起雞皮疙瘩，現在年輕人真的跟我們那時候有落差，都能把場面控制住，讓球隊贏球機率提高。」

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郭俊麟以前在西武獅隊的前隊友源田壯亮昨天在受訪時，提到很期待可以對決。對此郭俊麟指出，「我也很期待可以跟他對戰，畢竟之前在日本時連紅白戰都沒有對戰過，知道自己有機會入選時，就希望有機會可以跟他對決，滿特別的感覺。」

至於這次12強日本隊的比賽，郭俊麟表示，都有稍微看一下，這次日本隊陣容很年輕，代表他們的養成系統很不錯。（編輯：張雅淨）1131116

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