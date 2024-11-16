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竹崎高中分享心路歷程 李洋：堅持才看得見希望

2024/11/16 19:08（11/16 19:16 更新）
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兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋（圖）卸下球員身分轉任教職，16日下午應邀前往嘉義縣立竹崎高中，和師生分享打羽球的心路歷程。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋（圖）卸下球員身分轉任教職，16日下午應邀前往嘉義縣立竹崎高中，和師生分享打羽球的心路歷程。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）兩屆奧運羽球雙打金牌選手李洋，今天下午在嘉義縣立竹崎高中分享從小至今的心路歷程，李洋說，「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望」，這是他人生的座右銘。

東京、巴黎奧運兩屆羽球金牌選手李洋，今天在運動品牌YONEX公司的安排下，造訪竹崎高中羽球館，為青年選手和學生進行分享講座與簽名會。

李洋演講時說，他從小打羽球，但成績並不是很突出，到高中時才真的喜歡這項運動，但卻因腳趾受傷，成績無法提升，幾乎中斷這條路，在高三畢業後沒有升上國內羽球甲組名單，但在畢業後經過2個月的拚博，終於擠進甲組。

李洋說，2018年底他從合作金庫羽球隊轉隊至土地銀行羽球隊改與王齊麟搭檔，一度遭到貼「背叛者」的標籤。2020東京奧運，他和王齊麟在男子雙打項目小組賽首戰輸給印度組合後，就不被看好會打進決賽，但最後仍打進冠亞軍戰，擊敗中國組合。

不過在獲得東京奧運金牌後，打了56場賽事，他與王齊麟只贏得了一個冠軍，陷入了大低潮，雖然努力參加國際賽取得積分，獲得巴黎奧運參賽資格，卻沒有人看好他們，國內羽壇甚至出現換人參賽的聲音。

李洋強調，最終他們堅持到底，再度擊敗中國組合衛冕金牌，也是奧運羽球歷史上首次相同組合成功衛冕金牌的男雙。

李洋說，這過程體會到「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功」，而「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望」這句話，則成了他人生座右銘。

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竹崎高中學生黃子耀認為，李洋分享中所提到的堅持不懈、相信自己、突破困境等人生經驗，非常受用。竹崎高中羽球隊雙打選手李顒康說，從李洋的演說得知，即使是金牌選手，也會有低潮與起伏，如何調整與突破，才是身為優秀選手應備的能力與特質。

嘉義縣長翁章梁今天也特地到場感謝李洋分享自身的經驗，他說李洋是台灣之光，多年精實訓練、大賽洗禮的經驗值，是青年學子的標竿。（編輯：謝雅竹）1131116

羽球退役國手李洋（右）16日下午前往嘉義縣立竹崎高中演講，分享自身經歷，嘉義縣長翁章梁（中）也到場致贈紀念禮品，肯定李洋是台灣之光、青年學子的標竿。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
羽球退役國手李洋（右）16日下午前往嘉義縣立竹崎高中演講，分享自身經歷，嘉義縣長翁章梁（中）也到場致贈紀念禮品，肯定李洋是台灣之光、青年學子的標竿。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
退役羽球國手、兩屆奧運男雙金牌得主李洋（後持麥克風者）16日到嘉義縣立竹崎高中演講，也回答現場學子提問。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
退役羽球國手、兩屆奧運男雙金牌得主李洋（後持麥克風者）16日到嘉義縣立竹崎高中演講，也回答現場學子提問。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
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