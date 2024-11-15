日本熊本羽球大師賽 王齊麟邱相榤男雙8強止步

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（中央社記者陳容琛台北15日電）BWF超級500系列的日本熊本羽球大師賽，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在8強戰以2個19比21不敵馬來西亞組合陳蔚強、亞尤伯，無緣男雙4強。

世界排名59的台灣男雙新組合王齊麟、邱相榤，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）超級500的熊本羽球大師賽，昨天兩人力退世界排名第6的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，順利挺進8強，今天再與另一對馬來西亞拍檔陳蔚強、亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub）正面交鋒，雙方過去僅有1次交手紀錄，由「麟榤配」帶走勝利。

此役首局兩組人馬形成拉鋸戰，在技術暫停前互有領先，即便台灣組合一度陷入4分落後，不過兩人仍克服劣勢，甚至一度後來居上，無奈在19比18領先的關鍵時刻，「麟榤配」被對手連得3分，導致首局以19比21讓出。

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沒有退路的王齊麟、邱相榤次局持續緊咬對手，雖以7比11落後進入技術暫停，然而兩人並未放棄，數度追到僅差1分，卻未能取得領先位置，在王齊麟以殺球化解1個賽末點後，最後「麟榤配」仍以19比21落敗，無緣男雙4強。

至於女雙部分，從資格賽出線的胡綾芳、鄭宇倢，一路過關斬將挺進8強，今天挑戰世界排名第8的中國組合李怡婧、羅徐敏，雖然化解4個賽末點，但最後仍以20比22、19比21吞敗。（編輯：龍柏安）1131115