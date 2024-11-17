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棒球12強賽圖文直播》陳晨威林立2局上接連安打 台灣2比0領先澳洲
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12強陳晨威奮力追球身體無礙 大巨蛋全壘打牆撞出洞

2024/11/17 18:12（11/17 18:21 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊陳晨威（右）16日台日戰時，為追上深遠飛球，直接把台北大巨蛋全壘打牆撞出一個洞。陳晨威17日賽前表示，自己沒什麼大礙，不過有感覺12強的全壘打牆比較硬，可能是帆布的關係。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
世界12強棒球賽台灣隊陳晨威（右）16日台日戰時，為追上深遠飛球，直接把台北大巨蛋全壘打牆撞出一個洞。陳晨威17日賽前表示，自己沒什麼大礙，不過有感覺12強的全壘打牆比較硬，可能是帆布的關係。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊左外野手陳晨威昨天為了追深遠飛球，把台北大巨蛋的全壘打牆撞出一個洞，他今天表示，自己撞到的地方無大礙，不過有感覺到12強的全壘打牆比較硬。

昨天台灣隊與日本隊交手的賽事，3局上日本隊的辰己涼介擊出左外野深遠飛球，左外野手陳晨威賣力追球，甚至將全壘打牆撞出一個洞，不過最後仍形成1打點二壘安打。今天台灣隊要與澳洲隊交手，陳晨威仍是先發左外野手、擔任開路先鋒。

昨天陳晨威是撞到背部左半邊，他今天賽前表示，自己身體沒有怎樣，但笑說：「全壘打牆有怎麼樣。」陳晨威指出，感覺12強賽事的全壘打牆比今年中職例行賽還硬，「我記得例行賽時滿軟的，但這次變硬了，有可能是因為帆布的關係。」

談到昨天追球的過程，陳晨威提到，「因為當下有快接到的感覺、快到牆了，有做一點緩衝，不然直接撞的話可能就不會那麼簡單。」

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另外，昨天9局上中外野手陳傑憲演出美技跳接，身為在旁邊的視角，陳晨威指出，「旁邊視角感覺接到機率不大，沒想到會接到，（結果）跟我天差地遠。」

12強台灣隊「外野3帥」由陳傑憲、陳晨威、林立組成，比賽結束後他們也會一起做慶祝動作。陳晨威笑說：「第一場動作沒有特別講好，但之後有提早cue要做什麼動作，我們不會說（母隊）同隊還是不同隊，都是團結在一起的感覺。」（編輯：張雅淨）1131117

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