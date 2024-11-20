TPBL孫思堯前往日本職籃B3聯盟 加盟金澤武士團

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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台北台新戰神今天宣布，中鋒孫思堯將加盟日本職籃B.League三級聯賽的球隊金澤武士團，他期望抱持謙卑的心態學習，持續精進自己。

現年27歲的孫思堯身高205公分，過去曾是高中籃球聯賽（HBL）松山高中的奪冠班底，畢業後即赴美就讀紐約理工學院，返台後先後效力多支職籃球隊，並多次代表台灣征戰瓊斯盃賽事，去年他則跟隨恩師黃萬隆的腳步，成為戰神隊的一員。

如今孫思堯即將投身日本職籃，加入B3聯盟球隊金澤武士團為期一賽季，為職業生涯展開新的篇章，台新育樂總經理林祐廷透過球團表示，考量中鋒上場空間較為競爭，為了讓年輕的孫思堯能夠穩定地保持比賽節奏，因此與金澤武士團達成協議，期許他能從中吸收經驗，快速成長蛻變。

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孫思堯感謝戰神球團給予支持，並設下目標「抱持謙卑的心態學習」，「不論場上、場下都全力以赴，鞭策自己。」他提到，近年日本在國際賽事的表現有目共睹，也想借機觀察日本訓練球員的方式、職業球團的專業度，化為寶貴的經驗。

有趣的是，本身就是「拉麵愛好者」的孫思堯笑說，相當期待體驗日本的生活，「我已經有不少口袋美食名單，有時間的話一定去朝聖，尤其對於名店之外的街邊屋台小店充滿好奇，期待能發掘更多驚喜。」（編輯：龍柏安）1131120