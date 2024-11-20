鄭怡靜不敵中國王藝迪 無緣WTT總決賽8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽今天在日本福岡開打，台灣一姐鄭怡靜女單首輪未能突破世界排名第3的中國好手王藝迪封鎖，以1比3落敗，苦吞對戰6連敗，無緣8強。

今年1月曾在果阿球星挑戰賽封后的鄭怡靜，目前世界排名第9，今天開打的WTT總決賽女單首輪賽事，就遭遇排名第3的中國選手王藝迪，對手上一站才在法蘭克福冠軍賽一路打進決賽，近況正夯。

雙方過去5度過招，鄭怡靜勝場還未開胡，且近3次碰頭，包括去年果阿球星挑戰賽、新鄉冠軍賽以及澳門冠軍賽都被橫掃。

鄭怡靜今天有備而來，前2局比數都緊咬對手，且都和對方戰成9比9平手，雖然首局以9比11讓出，但次局在錯過2個局點情況下，以13比11扳回一城。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第3局戰況丕變，鄭怡靜遭對手壓制，在2比3落後時，被對方連續得分，以4比11再丟1局，第4局則在開局就陷入0比3落後，後續未能縮小差距，以5比11敗下陣來。

WTT總決賽取單打前16名、雙打前8組好手參賽，台灣包括林昀儒在內，共有3名好手參加，而鄭怡靜女單雖提前止步，不過她和學妹李昱諄也將攜手角逐女雙，兩人去年總決賽曾闖進女雙4強， 最終敗給地主組合木原美悠與長崎美柚。（編輯：龍柏安）1131120