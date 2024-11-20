關懷盃29日台東開打 王勝偉盼散播歡樂氣氛

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（中央社記者陳容琛台北20日電）邁入第31屆的關懷盃棒球邀請賽，將於11月29日至12月2日在台東縣舉辦，原棒協理事長王勝偉今天在記者會上表示，期盼讓歡樂氣氛散播給每名球員。

關懷盃堪稱一年一度的原住民棒球嘉年華，本屆參賽隊伍總共62支，有少棒硬式組21隊、少棒軟式組21隊和青少棒20隊，其中包含了連續31年參賽未間斷的宜蘭三星國小、花蓮太巴塱國小，今年口號是阿美族語的MALAKITA，邀請大家「成為我們」。

在前任台灣原住民族棒球運動發展協會理事長林智勝2屆任期期滿後，現效力於富邦悍將的王勝偉在今年正式接下理事長的職務，而本屆關懷盃將是他上任後的首次賽事，王勝偉期許自己能為賽會注入活力，讓歡樂氣氛散播給每一名球員，吸引更多同伴一起返鄉回饋，讓原民棒球搭建起傳承的橋梁。

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在今天的記者會上特別舉行行理事長交接儀式，由林智勝親自為王勝偉背上情人袋，王勝偉表示，原本在林智勝身邊學習，看到過程非常辛苦，如今正式接過這份重責大任，未來會繼續為偏鄉小球員努力。

王勝偉回憶，過去也曾打過關懷盃，收過前輩們的言語和行動支持，「受到他們的影響，我懂得飲水思源，在這4天賽事中，會有很多職棒選手到台東教小朋友，分享經驗和球場上的建議，讓未來他們追逐學長腳步時有明確方向。」（編輯：陳政偉）1131120