亞洲冬季棒球聯盟23日開打 火球男田村朋輝晚場亮相

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞洲冬季棒球聯盟明天開打，首戰台灣海洋隊由投手郭俞延先發，日職紅隊先發投手為木村大成；晚上李家明扛台灣山林隊先發，日職白派出最快球速可達159公里的田村朋輝先發。

亞洲冬季棒球聯盟明天將於台中開打，中職球員分台灣海洋、台灣山林兩隊參賽，另外有3支日本球隊，包括日本社會人隊、日職白隊和日職紅隊。

日職白隊由讀賣巨人、歐力士猛牛、東京養樂多燕子、埼玉西武獅隊組成，由巨人二軍首席教練安藤強職掌兵符，陣中亮點之一為2022年歐力士隊第2指名內野手內藤鵬。內藤鵬具長打實力，父母皆為中國人，家中以中文溝通，預期來到台灣也能用中文與台灣球員交流。

日職紅隊連兩屆奪下冬盟亞軍，今年以福岡軟銀鷹、阪神虎、橫濱DeNA和中日龍組成，目標奪冠，由軟銀隊森浩之擔任總教練。

明天開打首戰由台灣海洋隊與日職紅隊交手，台灣海洋隊派出台鋼雄鷹隊投手郭俞延先發，郭俞延本季在一軍5場出賽紀錄（1場後援），戰績1勝，出賽防禦率5.82。

日職紅隊派出效力軟銀隊的左投手木村大成先發，木村大成為軟銀2021年第3輪指名好手，本季在二軍出賽防禦率2.19、表現出色。

台灣山林隊晚場與日職白隊交手，台灣山林隊派出樂天桃猿隊李家明先發，李家明本季一軍8場後援出賽，投7.2局失掉6分（4分責失分），防禦率4.70。

日職白隊派出讀賣巨人隊2022年育成選秀第2輪指名好手「火球男」田村朋輝先發，右投手田村朋輝最快球速可達159公里。（編輯：吳協昌）1131122