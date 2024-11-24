HBL男子組複賽12強出爐 花體搭上晉級末班車

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（中央社記者陳容琛台北24日電）HBL男子組12強今天全部出爐，除上屆冠、亞軍的南山高中、光復高中皆順利取得門票外，花蓮體中也搭上末班車，睽違11年再度晉級12強複賽。

113學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽，從11月21日至24日在彰化縣立體育館舉行，16支球隊分成4組，取分組前3名晉級12強複賽。

本季尋求衛冕的南山，在預賽表現亮眼，以分組龍頭挺進複賽，攜手上屆亞軍光復高中，並與東泰高中及能仁家商皆以全勝之姿晉級，其餘晉級球隊包括南湖高中、錦和高中、東山高中、北市成功高中、彰縣成功高中、宜蘭高中、松山高中及花蓮體中。

值得一提的是，上屆HBL男子組8強的泰山高中、三重商工雙雙止步預賽，114學年度必須從資格賽出發，而彰縣成功取得校史首張12強複賽門票，花蓮體中今天則是靠著林允翔繳出18分、10籃板、5助攻、8抄截的全能演出，以79比47痛宰永平工商，搶搭上複賽末班車。

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花體上次晉級複賽已是102學年度，總教練葉書瑋接受中央社採訪時表示，當預賽分組抽籤結束後，就覺得今年有機會，「今天賽前也告訴小球員們，以平常心面對、不要想太多，正常發揮應該就能獲勝，所以比賽結束那刻沒有什麼特別的感覺。」

葉書瑋指出，球隊從打完資格賽後，就一直沒有實戰機會，因此在這次預賽首戰表現有點糟糕，不過隨著比賽有慢慢找回感覺，「接下來回去會針對體能部分加強，畢竟複賽最少要打6場，然後再複習一下強度。」（編輯：龍柏安）1131124