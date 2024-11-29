世青少桌球賽陳忞昕吳映萱擊敗韓國 首次合拍U15女雙摘金

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣小將陳忞昕與吳映萱在台灣雖分屬不同球團，這次在世界青少年桌球錦標賽搭檔，今天U15女雙決賽以直落3橫掃韓國組合崔瑞妍與許玴玪，首次合作就拿下金牌。

在瑞典舉辦的世界青少年桌球錦標賽，來自合庫球團的陳忞昕與國泰小將吳映萱，從最初搭檔還在尋找默契，U15女雙首輪歷經5局大戰才脫困，8強以3比1擊敗印度組合，4強賽更是直落3拍下葡萄牙的李爾（Julia Leal）與波蘭的萊科斯卡（Katarzyna Rajkowska），收下決賽門票。

陳忞昕與吳映萱決賽出戰韓國組合崔瑞妍與許玴玪，而陳忞昕並不陌生，這次在混雙、女單都各自與2名韓國選手有交手經驗，其中陳忞昕在混雙4強敗給崔瑞妍，但在女單16強擊敗許玴玪。

台灣組合決賽首局一度握有3分領先優勢，面對對手後來居上，台灣組合在陷入9比10落後時，化解對手局點、連得3分，以12比10逆轉拿下。

次局台灣組合在5比2領先時遭扳平，所幸及時回穩，連得4分、重新掌控局面，以11比7再下一城。

台灣組合第3局在以5比4占上風時，直接以一波6比0攻勢關門成功，以11比4迎接勝利。

談到首局亂流，教練吳志祺接受中央社記者訪問時表示，選手在領先時出手太著急，也打得太保守，他提醒選手，「不要想著一板打死對方，要打連續球。」

2名台灣小將首次搭檔就勇奪2021年賽事改制後U15女雙隊史首面金牌，吳志祺認為，主要是因為2人都剛選上成人國手，信心有所提升，且狀態正好。

陳忞昕從通過國手選拔賽考驗，到這次在世青少賽大放異彩，教練黃聖盛認為，陳忞昕本身就擁有不錯的身體素質及對旋轉理解的天賦。

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黃聖盛指出，陳忞昕過去對成績的渴望沒那麼強烈，靠著在全錦賽後密集針對待加強的技術進行訓練，「也有在心理層面去幫她做建設，不斷地告訴她，她可以做到什麼事情，讓她去相信自己一定可以做到。」

陳忞昕這次除了在女雙摘金、女團鍍銀外，混雙也收下1面銅牌，在闖進女單4強後，第4面獎牌確定到手，至少銅牌起跳，4強對手將是U15世界第1的中國選手姚睿軒。（編輯：戴光育）1131129