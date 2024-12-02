大專聯賽林孝恩超前安 明新科大公開一級首勝開張

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽明新科大今天與台灣體大交手，前7局打完2分落後，8局下搶分，林孝恩敲出超前比數安打，率隊以5比4搶下隊史公開一級首勝。

明新科大在今年3月公開二級賽事奪下亞軍、113學年度首度升級打公開一級賽事，賽前吞下6連敗，今天預賽與台灣體大交手。

明新科大開賽就有攻勢，靠著單局4安、對手1次守備失誤先攻下2分，台體大3局上追分，劉宇翔安打先幫助球隊扳平比數，再靠著接連失誤跑回超前分，台體大7局上再靠著保送、短打推進、暴投、失誤再多添1分。

前7局打完明新科大2比4落後，8局下攻勢再起，1人出局後靠著劉威泰、卓裕珉接連安打、保送攻占滿壘，何宇程安打先追1分，林孝風超前比數安打，一棒送回2分，幫助球隊搶下公開一級隊史首勝。

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明新科大先發投手郭駿亭投3.2局失掉3分（2分責失分），陳瑨後援投5.1局，僅被敲出4支安打，投出5次三振，3次四死球保送，失掉1分非責失分，球隊搶勝、陳瑨奪下勝投。

中信科大今天與國立體大交手，中信科大2局下攻下6分大局，但國體大持續追分，7局打完中信科大反以6比8落後。中信科大8局下靠著莊中華陽春砲追分，9局下沈忠興二壘打送回追平分，再靠著滿壘再見保送以9比8搶勝。（編輯：張雅淨）1131202