哈山與特博格巴黎奧運奪金 獲世界田總年度最佳運動員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎1日綜合外電報導）參加巴黎奧運摘金的荷蘭馬拉松長跑女將哈山和波札那短跑健將特博格，今天在摩納哥獲選為世界田徑總會（World Athletics）的「年度最佳運動員」（Athletes of the Year）。

法新社報導，今年巴黎奧運哈山（Sifan Hassan）不僅在馬拉松項目表現優異並獲得金牌，田徑場上的表現同樣出色，因此獲頒年度最佳運動員。

回顧巴黎奧運期間，這位荷蘭的長跑女將在一個星期內，先是拚預賽出線並晉級女子5000和1萬公尺決賽最後都是銅牌入袋，接著在女子馬拉松贏得驚人的金牌，當時她以3秒的領先抵達終點，超越這個項目的世界紀錄保持人阿塞發（Tigist Assefa）而摘金。

在摩納哥獲頒年度最佳運動員獎項後，哈山說：「我從未想過我會贏得這個獎，今年真是太棒了，不只是我，所有運動員表現都相當出色。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特博格（Letsile Tebogo）則是成為首個贏得奧運男子200公尺項目金牌的非洲選手而獲頒年度最佳運動員，今年巴黎奧運他抵達終點的奪冠成績是19秒46，擊敗美國的貝德納雷克（Kenny Bednarek）和賽前被看好的萊爾斯（Noah Lyles）。

在男子田徑項目鍍金又獲此殊榮，特博格表示：「意義格外重大，這不僅關乎你的團隊，對於場外期盼我們為非洲贏得殊榮的粉絲而言也是別具意義。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131202