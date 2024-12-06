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NBA金塊輸騎士 約基奇第139次大三元獨居史上第3[影]

2024/12/6 12:09（12/6 12:20 更新）
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NBA金塊球星約基奇（左）6日拿下27分、20籃板、11助攻，締造生涯第139次大三元。（圖取自facebook.com/DenverNuggets）
NBA金塊球星約基奇（左）6日拿下27分、20籃板、11助攻，締造生涯第139次大三元。（圖取自facebook.com/DenverNuggets）
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）NBA金塊今天以114比126不敵狂飆22顆三分球的騎士，球星約基奇拿下27分、20籃板、11助攻，締造生涯第139次大三元，超越魔術強森，獨居史上第3，而騎士則成為本季首支20勝隊伍。

丹佛金塊今天在客場迎戰聯盟第1的克里夫蘭騎士，上半場結束以62比66落後，兩隊各自在禁區、外線互別苗頭，金塊禁區得分以48比22占優勢，而騎士外圍火力更加凶猛，28投14中。

雙方易籃後，騎士三分火力依舊旺盛，將分數拉開至102比87，而金塊決勝節展開追分，雖靠著約基奇（Nikola Jokic）連續得分，以及小波特（Michael Porter Jr.）命中三分球，一度將差距縮小至個位數，可惜最終仍無功而返。

美聯社報導，約基奇（Nikola Jokic）繳出27分、20籃板、11助攻，達成本季第9次、生涯第139次大三元，超越退役傳奇球星魔術強森（Magic Johnson），獨居史上第3，目前僅落後羅伯森（Oscar Robertson）181次、衛斯布魯克（Russell Westbrook）200次。

至於騎士在擊敗金塊後，成為本季首支20勝隊伍，目前戰績20勝3敗，其中主場戰績13勝1敗。

騎士全隊今天共飆進22顆三分球，創下本季團隊新高，密契爾（Donovan Mitchell）貢獻6顆、拿下全隊最高的28分，其他還有3人得分20分以上，賈蘭德（Darius Garland）進帳24分，勒佛特（Caris LeVert）、莫布里（Evan Mobley）各得21分、20分。（編輯：陳政偉）1131206

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