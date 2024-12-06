威力盃少棒逾80人進職棒 馬傑森、陳致嘉心懷感謝

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）第12屆威力盃少棒賽今天開打，前11屆有約70人後來投入中職，孕育超過10名旅外球員；今天開幕式首屆成員馬傑森、陳致嘉出席，感謝「威力叔叔」善心，也勉勵球員拿出熱情拚戰。

台彩威力盃少棒賽來自威力彩得主的善心，2012年底威力彩3名得主之一為花蓮人，分得新台幣6.05億元，拿出1.2億元以公益信託的方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，要在花蓮辦20屆少棒賽。

威力盃今年邁入第12屆，前11屆桃園奪下6冠最多，今天開幕典禮上台灣彩券公司董事長黃志宜出席致詞細數，回顧威力盃11年，首屆舉辦時剛好是多數本屆球員出生那年，根據統計，前11屆有超過3400名球員參賽，後來入選中職球員約有70人，旅外球員超過10人，包括今年剛與日職福岡軟銀鷹隊簽約的投手張峻瑋也曾打過威力盃，希望球員們來參賽可以盡情發揮、享受棒球。

開幕典禮上首屆參賽球員馬傑森（樂天桃猿）、陳致嘉（台鋼雄鷹）受邀出席，兩人是2013年花蓮縣代表隊成員，馬傑森回憶，當時就讀光復國小，感謝威力彩得主「威力叔叔」的善念，讓基層少棒球隊有資源跟外縣市球隊切磋競賽，獲得寶貴的經驗。

馬傑森也提到，今年花蓮遇到不少天災，但花蓮人很堅強，也熱情歡迎大家有空多來花蓮玩。

陳致嘉也滿懷感謝提到，因為有各方人士為棒球努力貢獻，讓台灣棒球環境越來越好，他回憶，少棒時就讀瑞穗國小，當時球隊成績雖然不如現在好，但懷著棒球的熱情比賽，也感謝「威力叔叔」的贊助。（編輯：龍柏安）1131206