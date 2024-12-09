舉重世錦賽 陳冠伶獲1銀2銅
2024/12/9 09:04（12/9 09:31 更新）
（中央社記者黃巧雯台北9日電）19歲台灣舉重小將陳冠伶今天凌晨在世界舉重錦標賽女子55公斤級A組，以抓舉93公斤、挺舉118公斤拿下2面銅牌，總和則以211公斤獲得銀牌。
陳冠伶國中才從籃球改練舉重，國三首次參加全中運就摘金，且連續4年登頂，展現其舉重天賦，去年更在國際賽大放異彩，在亞洲舉重錦標賽、世錦賽接連橫掃3金。
在巴林首都麥納瑪舉辦的世界舉重錦標賽凌晨展開女子55公斤級A組賽事，尋求衛冕的陳冠伶面臨北韓選手江賢京強力挑戰，而江賢京不僅在去年杭州亞運女子55公斤級奪金，今年上半年更是稱霸烏茲別克亞錦賽和泰國世界盃賽場。
陳冠伶今天抓舉以90公斤開把，第2次試舉順利舉起93公斤，第3次將重量一舉調升至98公斤，但未能挑戰成功。
挺舉部分，陳冠伶開把以113公斤過關後，儘管第2次挺舉挑戰118公斤失敗，她隨後第3次試舉時再度嘗試，並撐起槓鈴。
陳冠伶最終在抓舉、挺舉各自獲得銅牌，總和以211公斤進帳1銀，至於北韓選手江賢京則以抓舉100公斤、挺舉126公斤、總和226公斤，一口氣囊括3金。（編輯：李淑華）1131209
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