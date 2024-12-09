陳冠伶尚未思考舉重新量級 先拚亞青55公斤級連霸

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣小將陳冠伶在世界舉重錦標賽女子55公斤級共獲得1銀2銅，面對明年6月起國際舉重總會將實施新量級，教練許穎溪今天說，尚未決定陳冠伶挑戰哪個量級，後續將先拚亞青賽連霸。

2024世界舉重錦標賽在巴林首都麥納瑪舉行，19歲的陳冠伶這次在女子55公斤級尋求衛冕，最終以抓舉93公斤、挺舉118公斤拿下2銅，總和則以211公斤拿到銀牌。

不過，陳冠伶這次在世錦賽抓舉和挺舉成績，略遜於9月世界青年舉重錦標賽，並未改寫全國紀錄。教練許穎溪接受中央社訪問時表示，陳冠伶因正值生理期緣故，身體有些不適，賽前很擔心陳冠伶的狀況，因此僅將目標設定在前3名。

儘管世錦賽衛冕失利，但陳冠伶還得繼續調整，備戰19日在卡達登場的亞洲青年錦標賽，仍有機會用金牌為今年賽季劃下句點。許穎溪也對愛徒有信心，目標將瞄準連霸。

另外，國際舉重總會（IWF）近日通過決議，明年6月起實施新量級，男、女子組將從原本各10個量級，縮減至各8個量級，只是這次重新劃分的是世錦賽級別，而非奧運級別。

目前僅可以確定的是，明年世錦賽已無女子55公斤級，陳冠伶未來可能得從鄰近的級別53公斤、58公斤擇一。

許穎溪表示，還未設定陳冠伶接下來將挑戰哪個級別，待2028洛杉磯奧運舉重參賽量級出爐後才會決定。（編輯：李淑華）1131209