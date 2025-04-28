陳冠伶全大運舉重連霸 世青賽拚世界紀錄

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（中央社記者黃巧雯台南28日電）台灣舉重小將陳冠伶2週內將挑戰3項賽事，在迎接世青賽、亞錦賽前，今天先在全大運女子55公斤級以總和207公斤完成連霸，明天啟程前往秘魯，目標世青賽能締造世界紀錄。

114年全國大專校院運動會在台南舉行，清華大學陳冠伶原先設定希望能在55公斤級有所突破，雖然如願以94公斤、113公斤、207公斤改寫大會紀錄，連2年稱霸全大運賽場，但她對於成績還是有些不滿意，認為挺舉試舉若做到教練要求的細節動作，成績或許可以再更好。

教練許穎溪接受中央社訪問時表示，若與去年世界青年舉重錦標賽相比，陳冠伶這次全大運成績沒有很好，主要可能與近期受腰傷所擾，未能發揮水準有關，目前先求成績穩定，才能有所突破。

在結束全大運賽事後，陳冠伶明天將搭機啟程前往秘魯參加世界青年錦標賽，短暫返台後，將馬不停蹄趕往中國參加亞錦賽。

陳冠伶去年在世青賽橫掃3金，且皆破青年世界紀錄，被看好是下一位的郭婞淳，她表示，期待這次能再度寫下世界紀錄，至於亞錦賽則是朝著教練設定第2名目標邁進。

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國際舉重總會將於今年6月起實施新量級，許穎溪透露，陳冠伶接下來世錦賽和明年名古屋亞運將改戰53公斤級，後續將視奧運量級公布而調整。

陳冠伶在亞錦賽後將開始控制體重，但她並不擔心，她自信地說，高中起養成不喝飲料習慣，且相信只要用對方法就能成功控制體重。（編輯：李亨山）1140428