吳柏霆變化球控制佳 雲林縣新北U18賽完封勝闖4強

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）新北U18棒球賽雲林縣靠著吳柏霆7局完封勝，率隊以11比0擊敗台中市隊、晉級4強；吳柏霆球速雖不快，但變化球控制能力佳，高中階段球速進步約10公里，畢業打算先讀大學磨練。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽雲林縣隊8強與台中市隊交手，雲林縣隊先發投手吳柏霆展現壓制能力，總計用92球完投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、5次四死球保送，無失分，好投幫助球隊搶勝。

雲林縣隊1局上抓準開賽對方投手、守備有狀況，靠著單局4安、1保送、2次守備失誤攻下5分大局，2局上石晨廷率先敲出二壘打，再靠著接連安打多添1分，4局上王翾祐二壘打開啟攻勢，靠著失誤、許祐愷安打添分，再靠著高飛犧牲打、保送、蔡靖安打再追加分數，7局上許祐愷再補上安打，多添2分保險分。

雲林縣隊搶勝晉級4強，總教練吳秉倫表示，比賽前半段就拉開其實也有點意外，台中市隊先發投手鍾亦恩也是蠻不錯的投手；雲林縣近年也在各盃賽漸漸打出成績，吳秉倫感謝學校、縣府、後援會的支持，改善環境，也讓球員有更多資源，同時可以吸引外縣市好手來就讀。

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對於先發投手吳柏霆表示，吳秉倫表示，今天控球沒有達到預期，策略就是丟給對手打，吳柏霆球速雖然不快，但外角滑球投得很好，變化球控制能力佳，兩壞球之後也可以用變化搶到好球數。

吳柏霆透露這是高中生涯第2場完封勝，今天狀況不到最好，靠著捕手和隊友引導，自評高中階段控球進步很多，高中球速進步約10公里、目前最快138公里，但因為身高條件不好僅173公分，身材也還不夠壯，畢業後應該會先赴大學磨練，希望提升各方面能力再挑戰選秀。（編輯：陳政偉）1131213