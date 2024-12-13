中職防賭兩信託基金並行 配合法治宣導盼杜絕假球

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（中央社記者謝靜雯、黎建忠台北13日電）立法院會三讀通過運動產業發展條例部分條文，針對簽賭妨害運動賽事明訂罰則；中職假球案曾帶來沉重傷害，工會、聯盟、球團針對防賭有兩信託基金並行，也有法治觀念宣導盼杜絕。

立法院會今天三讀通過運動產業發展條例部分條文，三讀條文明定，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式，妨害投注標的運動競技賽事公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上3000萬元以下罰金。

中華職棒經歷「黑鷹事件」、「黑米事件」、「黑象事件」等多波假球風暴，一度讓球迷對棒球失去信心，在球團、球員、教練多方努力，加上球員們在國際賽拚戰打出好成績，逐漸把球迷喚回棒球場，今年中職進場人數創新高。

職棒工會辦公室副主任葉子彧接受中央社記者訪問提及，在相關防賭措施上，目前有兩筆信託基金並行，包括從2009年起創立的「職棒球員防賭基金信託」，加入工會的會員每個月定期定額存入評估合理的金額，等退役後觀察期滿，確定沒有涉及相關的行為就可全數領回。目前工會會員有約340名，占職棒球員超過80%。

另外還有中華職棒聯盟與各球團成立的簽約金信託基金，球員簽約後簽約金3分之1需存入，運作方式相同，也是等退役後觀察期滿，確定沒有涉入相關行為就可全數領回。

此外，葉子彧也提到，工會會員也會有定期性的信息交流，過去假球無法完全杜絕，其中一個原因是球員間的橫向交流不足，透過橫向交流，如有發現有行為異常、需要協助的球員，就會與球團和相關防賭平台聯繫協助處理。

中職各球團也定期舉行法治相關教育，葉子彧提到，從基層開始建立法治觀念也是關鍵，有些球員在高中、大學階段可能因贊助商、地方士紳的關係，會接觸到一些敏感人士，希望提早透過法治教育，建立相對應的機制，並杜絕簽賭再次傷害台灣棒球環境。

至於籃球方面，目前台灣3大聯賽包括P. LEAGUE+聯盟（PLG）、台灣職業籃球大聯盟（TPBL）與超級籃球聯賽（SBL）都對防賭採最高標準。

PLG針對球員購買、受讓、兌換國內外與籃球不相關的運動博奕相關產品，將處禁賽15場、罰款50萬元；若球員購買、受讓、兌換國內外與籃球相關的運動博奕相關產品，則將遭聯盟永久除名，並支付至少新台幣300萬元違約金。

至於若球員購買或操控PLG賽事，除永久除名外，聯盟還將額外開罰新台幣5000萬元。

今年新成立的TPBL，依照其規章，明訂聯盟及球團球員、教練、隊職員涉及與聯盟球賽有關之賭博行為，經司法機關確認罪行，除司法裁罰外，聯盟將有權視情節輕重處該不正當行為之球員、教練、隊職員罰款最高新台幣1000萬元，並得併處最重永不得參與本聯盟工作及比賽。

而曾涉及賭博行為並定罪之本聯盟及球員、教練、隊職員，則永不得進入本聯盟賽事舉辦之球場。（編輯：龍柏安）1131213