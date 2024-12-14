王翾祐經歷動刀練到哭為拚回場上 新北U18攻守俱佳

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）新北U18棒球賽雲林縣二壘手王翾祐賽會打擊率3成89，高中一度因為開刀休息約半年，也曾沮喪心急，甚至練到哭，重回球場攻守有表現，會看菊池涼介出賽影片學習、畢業挑戰選秀。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰雲林縣與高雄市交手，雲林縣投打發揮以10比4搶勝，高三球員王翾祐今天扛3棒守二壘，1局敲出二壘打，3、4局都選到四壞保送，單場2打數敲出1支安打，賽會打擊率高達3成89。

雲林縣總教練吳秉倫直言，王翾祐無論場上場下個性都很活潑，比較可惜是高一升高二時手開刀休息了一段時間，整體而言打擊、守備都不錯，如果丟球可以更好，會是很全面的內野手，不僅有守備能力，打擊、腳程也有一定水準。

王翾祐回憶，高一約6月時手肘軟骨裂掉動刀，應該是傳球姿勢不當造成的，休息了半年的時間，復健期間又經歷發炎，太心急想要恢復練球，結果時間反而拖得更久，當時甚至練到哭、很想要比賽，身邊的人、教練團一直鼓勵不要著急。

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王翾祐自評此次表現，守備一直是最有信心的部分、並不擔心，國中時期守過游擊，高中後三壘、游擊、二壘都有守，目標希望可以回到游擊防區，因為內野游擊位置路感覺會更廣，平時會看中職游擊手江坤宇、日職內野手菊池涼介的出賽守備影片，觀察球打出後第一步的守備啟動腳步。

至於打擊方面，王翾祐自認本次比賽心態起伏太大，一個打席沒有打好，心情起伏就會太大，希望可以更穩定一點，高三畢業後也想要挑戰中職選秀、希望可以獲得球團青睞。（編輯：陳政偉）1131214