彰化棒球訓練營陳鏞基領軍 教練團結合12強國手
2024/12/14 15:12（12/14 15:41 更新）
（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化縣體育會今天舉辦「2024柏釧BE HEROES棒球訓練營」2天活動，由「台灣轟炸機」陳鏞基擔任總教練，結合3名世界12強棒球賽國手及多名職棒球員組教練團，指導彰化小球員。
教練團由陳鏞基領軍，結合12強賽國手江國豪、林立、郭俊麟、球員陳柏毓、鄭宗哲、林承飛、陳重羽、張進德與張閔勛等。
開訓典禮包括彰化藝術高級中學（含國中部）、和美高中（含國中部）、線西國民中學、永靖國中與北斗國中共98名選手參加。
展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘說，訓練營有野手、投手與捕手專門訓練，加入運動科學，協助孩子成為明日之星。
陳鏞基表示，教練團很豪華，希望大家拿出對棒球的態度與熱情，多向教練學習，成為優秀選手，甚至代表國家參加比賽，成為台灣之光。
彰化縣長王惠美說，感謝體育會長期推廣棒球，提供小選手高水準學習平台，也謝謝台灣柏釧企業股份有限公司董事長黃錦章贊助，共同深耕基層棒球，注入彰化運動發展更多活力。（編輯：李明宗）1131214
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