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台北馬拉松2.8萬人參與 肯亞好手封王無緣破紀錄

2024/12/15 11:07（12/15 12:10 更新）
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一年一度的台北馬拉松15日在低溫中開跑，肯亞好手奇普柯瑞爾（Brimin Kipkorir）（前中）以2小時11分41秒奪冠，只可惜無緣打破場地紀錄。中央社記者張新偉攝 113年12月15日
一年一度的台北馬拉松15日在低溫中開跑，肯亞好手奇普柯瑞爾（Brimin Kipkorir）（前中）以2小時11分41秒奪冠，只可惜無緣打破場地紀錄。中央社記者張新偉攝 113年12月15日
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（中央社記者黎建忠台北15日電）一年一度的台北馬拉松今天在低溫中開跑，2.8萬名跑者不畏寒冷努力拚出佳績。肯亞好手奇普柯瑞爾與衣索比亞選手阿米德分別稱王、封后，只可惜無緣打破場地紀錄。

台北馬拉松終於在今年獲得世界田徑總會（WA）認可晉升為金標籤賽事，並且迎接歷年最多的4380名國際跑者來台踢館。

其中包括來自日本、肯亞、衣索比亞、厄利垂亞等6名金級別選手，以及10名菁英級別選手參賽。儘管今天台北起跑時氣溫攝氏14度又無雨，是適合馬拉松的天氣，只可惜濕度仍偏高，外國選手們無緣改寫場地紀錄。

來自肯亞的奇普柯瑞爾（Brimin Kipkorir）個人最佳成績為2小時4分53秒，原本被寄予厚望能刷新台北馬2小時9分18秒的場地最佳紀錄，結果他在跑完35公里後就逐漸慢下來，最後以2小時11分41秒奪冠。

奇普柯瑞爾賽後受訪時表示，賽道非常不錯，「這是我第一次來到台灣比賽，起跑後我就一路衝出去，只可惜賽道後段有難度，所以速度有點慢下來，沒能打破場地紀錄有點可惜。」

至於來自衣索比亞的阿米德（Fozya Jemal Amid），則是繼今年3月萬金石馬拉松後，第2度在台灣金標籤等級賽事，以2小時32分47秒封后。

阿米德表示，台北馬拉松的賽道很美，今天天氣不錯，自己狀況也蠻好的，但比較可惜的就是沒有配速員，所以無緣打破女子場地紀錄的2小時25分55秒成績。（編輯：張雅淨）1131215

一年一度的台北馬拉松15日在低溫中開跑，來自衣索比亞的選手阿米德（Fozya Jemal Amid）（前中）以2小時32分47秒封后。中央社記者張新偉攝 113年12月15日
一年一度的台北馬拉松15日在低溫中開跑，來自衣索比亞的選手阿米德（Fozya Jemal Amid）（前中）以2小時32分47秒封后。中央社記者張新偉攝 113年12月15日
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