台北馬首度晉升金標籤賽事 國際選手強度再升級

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（中央社記者黎建忠台北13日電）首度升格為金標籤賽事的台北馬拉松，將於12月15日熱鬧開跑，今年因應賽事需求，找來16名標籤認證的國際菁英選手參賽，希望能帶動國內好手創最佳成績。

經過多年努力，台北馬拉松終於在今年獲得世界田徑總會（WA）認可晉升為金標籤賽事，並且迎接歷年最多的4380名國際跑者來台踢館。

其中有日本、肯亞、衣索比亞、厄利垂亞等6名金級別選手及10名菁英級別選手，而來自肯亞的奇普柯瑞爾（Brimin Kipkorir）個人最佳為2小時4分53秒，很有機會刷新台北馬2小時9分18秒的場地最佳紀錄。

奇普柯瑞爾在接受媒體訪問時表示，聽說這幾天台北的氣溫會降低，「我感覺很棒，雖然是第1次到台灣參加比賽，但很期待能跑出最佳成績。」

除了眾多的國際名將外，地主選手也都是一時之選，參加男子全馬的蔣介文、周庭印，女子組謝千鶴、雷理莎，以及尋求衛冕的陳逸寧都準備就緒。

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蔣介文去年以2小時22分30秒拿下國內男子全馬冠軍，只可惜當時因天氣不理想，幾乎全程頂風跑步，沒能打破個人最佳成績；今年晉升為金標籤賽事後，蔣介文透露，希望藉由國外好手來台刺激，能把成績再往前推進。

除了12月15日當天的全馬、半馬賽事外，明天率先登場的是去年頗受好評的「歡樂早餐跑（3公里）」，以及為了明年雙北世壯運暖身而增設的「9公里世壯運加油組」。（編輯：陳政偉）1131213