MIZUNO馬拉松接力賽 大腳丫龍隊連2年總冠軍

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（中央社記者黎建忠台北17日電）2024 MIZUNO馬拉松接力賽今天在新北市萬里登場，超過3600名跑者在大雨中展開43公里的長跑接力，最終由社會人士組成的「大腳丫龍隊」以2小時26分22秒率先衝線，連2年拿下總冠軍。

有「台版箱根驛傳」之稱的美津濃馬拉松接力賽今年同樣從新北市萬里區太平洋建設第2停車場出發，參賽隊伍沿途經萬里、金山、過石門實中後折返，全長共43公里。

報名隊伍以接力方式完成比賽，共分為8個棒次，其中規定第3、6棒須為女性跑者，每個棒次所跑距離約5公里至5.9公里。

由熱愛路跑社會人士所組成的「大腳丫」今年一口氣報名了龍、虎、豹、狼、鷹、熊共6隊，其中龍隊是去年冠軍，今年除了周賢峰因為腳部疲勞性骨折無法參賽而換成趙宥瑞之外，其他陣容原封不動。

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擔任最後一棒的台灣長跑國手「黑色閃電」蔣介文賽後接受媒體訪問時說：「過去都擔任難度最高的第5棒，但今年謝謝隊友配合我的任性，讓我衝一次終點線。」

至於大專甲組由台北市立大學以2小時30分25秒奪冠，向來競爭最激烈的國中組賽事，新北市光榮國中靠著第8棒的夏鈱鴻克服1分20秒的落後差距，最終以2小時46分01秒逆轉獲勝，順利收下13連霸。（編輯：唐聲揚）1131117