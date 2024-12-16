日職火腿來台交流賽 清宮幸太郎少棒對加油聲印象深

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）日職北海道日本火腿鬥士隊2025年3月1、2日將來台依序與中職統一7-ELEVEn獅、中信兄弟打交流賽，火腿球員代表清宮幸太郎直言，從少棒國際賽首度碰上台灣，就對觀眾的加油聲印象深。

北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合今天舉行售票記者會，火腿將於明年3月1日與獅隊交手、2日與中信兄弟交手，兩場比賽火腿皆為主隊，台北大巨蛋票價最貴為新台幣4680元，最便宜票價為外野及內野L5區域的680元，門票24日中午12時開放中信卡友限區限量優先購，25日中午12時起全面開賣。

記者會上鬥士育樂公司法人營業部長增山祐太郎開口先恭喜台灣在世界12強棒球賽奪下冠軍，也提到透過電視轉播看到台灣球員奮戰精神，看到台灣球迷的應援方式也很感動，希望透過明年的交流賽，讓台灣球迷看到日本棒球的實力，也體驗日本棒球文化有趣的部分和感受不同的棒球文化。

清宮幸太郎今天出席記者會談起對台灣球員的印象，提到2012年赴美打LLB世界少棒錦標賽與台灣球隊交手，日本隊延長賽搶下勝利，當時覺得日本隊已經夠厲害了，沒想到會碰到像台灣這麼強、身材這麼好的球隊，也笑說當時就覺得台灣球員親屬加油團聲音很驚人，「從少棒開始到現在都覺得台灣球迷的加油聲很驚人。」

清宮幸太郎在台灣也有不少球迷，他分享這次來台在街上散步時有人喊他的名字，也曾收到很多台灣球迷用日文寫給他的信、很開心。

對於明年交流賽，增山祐太郎在記者會上特別對清宮幸太郎說，希望可以打出全壘打。清宮幸太郎則笑著回覆，台灣很強的投手很多，台北大巨蛋也很寬廣，要打出全壘打並不容易。（編輯：張雅淨）1131216