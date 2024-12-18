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爆米花聯盟台電連3屆闖冠軍戰 與台壽霸龍爭冠

2024/12/18 17:13（12/18 17:46 更新）
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2024年爆米花棒球聯盟4強戰18日進行，台灣電力棒球隊投打發揮，球員林軒逸（揮棒者）單場2安3打點，助隊終場以14比2、7局拿勝，挺進冠軍戰。（台灣電力公司棒球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月18日
2024年爆米花棒球聯盟4強戰18日進行，台灣電力棒球隊投打發揮，球員林軒逸（揮棒者）單場2安3打點，助隊終場以14比2、7局拿勝，挺進冠軍戰。（台灣電力公司棒球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）爆米花棒球聯盟4強台灣電力棒球隊投打發揮，團隊敲出13支安打攻勢串聯，林軒逸單場2安3打點，巴青少中繼2.1局失1分，台電終場以14比2、7局擊敗新北禾聯，明天將與台中台壽霸龍隊爭冠。

2024年爆米花棒球聯盟4強台電今天與新北禾聯交手，台電開賽積極搶分，1局下靠著李冠賢安打、失誤先跑回第1分，2局下李育全二壘打、鄭俊瑋安打推進，林軒逸適時安打、加上對手失誤，一口氣跑回2分。

台電3局下再有分數進帳，靠著保送、安打、顏國晉二壘打先送回1分，再靠著保送、高飛犧牲打再拿1分，5局下李育全適時二壘打再添2分。

台電6局下再起攻，靠著單局5安、3次四壞保送，一口氣打了11人次、攻下7分大局、奠定勝基，順利搶下比賽勝利。

台電先發投手林奕丞投2.2局失1分，巴青少接手登板投2.1再掉1分，陽邯杰、王宇傑依序登板，各投1局沒有多掉分數，勝投為巴青少。

台電連3屆闖進爆米花冠軍戰，前兩屆都在冠軍戰不敵合作金庫棒球隊、奪下亞軍，明天冠軍戰將與首度闖進冠軍戰的台中台壽霸龍隊交手，台電力拚隊史首冠。（編輯：陳政偉）1131218

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#爆米花棒球聯盟
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