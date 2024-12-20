TPBL陳懷安14助攻平聯盟單場紀錄 率海神退雲豹

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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天在後衛陳懷安帶領下，平聯盟單場紀錄14助攻，以105比95擊敗台啤永豐雲豹，取得近5戰第4勝。

海神近期洋將戰力拉警報，威勝（Kaleb Wesson）因傷動刀，當家後衛布銳克曼（Jason Brickman）則是自請離隊，導致僅能以雙洋將摩爾斯（Anthony Morse）、艾德（Edgaras Zelionis）應戰，今天在主場迎戰雲豹，力拚近5戰第4勝，就得更倚靠本土球員發揮。

此役海神本土球員輪番挺身而出，其中蘇文儒攻下球隊次高的18分，外帶5籃板、7助攻，吳曉謹也發揮射手本色，單場飆進5記三分球、拿下15分，最重要的是，陳懷安扛起主控角色，幾乎打滿全場情況下，取得15分、14助攻，幫助海神擋住雲豹下半場的反撲，以10分之差捍衛主場勝利。

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單場助攻數追平TPBL聯盟紀錄，陳懷安賽後接受媒體聯訪時表示，在場上就是做好自己，甚至沒有注意到傳出這麼多次助攻，「我覺得射手群很幫忙，傳出去的命中率都很高，加上我很喜歡傳球，因此洋將們會隨時注意我的傳球。」

不過，陳懷安也點出，單場4失誤需要再進步，但也得到隊友們的暖心鼓勵，「這場比賽贏下來就好了。」海神總教練費雪（Mathias Fischer）則提到，陳懷安本季進步非常多，「他很努力，展現出來的東西非常好。」（編輯：郭諭儒）1131220